Marktleugast vor 1 Stunde

Schneechaos

Glätte-Crash: 22-Jähriger wird nach Unfall in Auto eingeklemmt - und muss mit Rettungsschere befreit werden

Wegen einer schneeglatten Fahrbahn am Mittwochmorgen ist es zu einem Zusammenstoß von zwei Autos in Marktleugast gekommen. Dabei ist ein 22-Jähriger in seinem Wagen eingeklemmt worden.