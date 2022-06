Kulmbach vor 24 Minuten

Mittagsverpflegung

Kostet das Schulessen bald 5,50 Euro?

Mit einem Thema, das 2021 bei Eltern für Empörung gesorgt hatte, befasst sich der Kulmbacher Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag. Es geht um die Mittagsverpflegung an den Grund- und Mittelschulen. Kommt es nun zur Preisexplosion?