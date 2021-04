Die Schnelltestmöglichkeiten im Landkreis Kulmbach wurden weiter ausgebaut. Ab sofort gelten neue, erweiterte Öffnungszeiten, und auch einige Test-Örtlichkeiten sind dazugekommen. Neben den bestehenden Schnelltestzentren in Kulmbach, Kupferberg und Thurnau hat der Landkreis Kulmbach mit Unterstützung des BRK-Kreisverbands Kulmbach zwei zusätzliche Stationen in Mainleus und Stadtsteinach eröffnet. Nochmals erweitert wurden die Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums am Rot-Kreuz-Platz 1 in Kulmbach (siehe auch nebenstehenden Infokasten).

Laut Landrat Klaus Peter Söllner sind in den Testzentren für weitere drei Wochen die helfenden Hände der Bundeswehr im Einsatz. "Ohne sie könnten wir dieses Angebot an unsere Bevölkerung nicht machen."

Abgerundet wird das Schnelltestangebot im Landkreis Kulmbach durch mittlerweile fünf Apotheken. Neben der Stern-Apotheke (Melkendorfer Straße 9, Montag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 11 Uhr, ohne Termin), der Apotheke im Fritz (Dienstag und Mittwoch von 9 bis 11 Uhr, ohne Termin) und der Frankenwald-Apotheke Stadtsteinach (Kronacher Straße 10, Donnerstag und Freitag von 8 bis 18.30 Uhr sowie Samstag von 8 bis 12.30 Uhr, mit Termin) bieten ab sofort auch die Apotheke in Neuenmarkt (Schützenstraße 2, Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 9.30 Uhr) sowie die Apotheke am Schlossberg in Neudrossenfeld, die in der Geflügelzuchthalle Neudrossenfeld testet, Schnelltests an.

Die Schnelltests sind für die Landkreisbewohner kostenlos. In den Schnelltestzentren ist keine Anmeldung erforderlich.

Die Schnelltestzentren und ihre Öffnungszeiten

Kulmbach, BRK-Kreisverband (Rot-Kreuz-Platz 1): Montag bis Freitag von 6 bis 12 Uhr und von 13 bis 19 Uhr sowie Samstag von 13 bis 16 Uhr

Kupferberg, Stadthalle (Schulweg 1): Montag, Mittwoch und Freitag von 11 bis 14 Uhr

Thurnau, Schützenhaus (Kasendorfer Straße 9): Dienstag und Donnerstag von 11 bis 14 Uhr sowie Samstag von 8 bis 11 Uhr.

Mainleus, Sommerhalle (Heinersreuther Straße): Montag, Donnerstag und Samstag von 10 bis 12 Uhr.

Stadtsteinach, Rot-Kreuz-Haus (Kronacher Straße 26): Dienstag von 15 bis 17 Uhr

Neudrossenfeld, Geflügelzuchthalle (Am Weinberg): Mittwoch von 15 bis 17 Uhr und Samstag von 10 Uhr bis 12 Uhr.