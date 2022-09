Am Donnerstag (22. September 2022) wurde am Klinikum Kulmbach die zweite Phase des millionenschweren Erweiterungsbaus eingeläutet.

Wie die Stadt Kulmbach mitteilt, habe man "ein Richtfest am Klinikum Kulmbach für ein Bauprojekt gefeiert, das es in dieser Größe bisher noch nicht am Klinikumsberg gegeben hat."

Klinikum Kulmbach: 150 Millionen Euro für Erweiterungsbauten - Hoher Besuch beim Richtfest

"Für das gesamte Klinikum Kulmbach wurde 2016 eine neue Zielplanung festgelegt, die jetzt mit mehreren Neubauten umgesetzt wird", erklärt Brigitte Angermann, Geschäftsführerin des Klinikums, gegenüber inFranken.de. Rund 150 Millionen Euro würde das gesamte Projekt kosten, das zwei Erweiterungsbauten, in Richtung Süden und in Richtung Westen, umfasst. Rund 100 Millionen Euro seien davon vom Freistaat Bayern bereitgestellt worden.

Eigens für das Richtfest wurde hoher Besuch erwartet: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) war persönlich vor Ort und verschaffte sich einen Überblick über das Projekt. In seiner Rede unterstrich er die immense Wichtigkeit des Klinikums für Kulmbach und die gesamte Region: "Krankenhäuser sind Lebenshäuser. Qualität, Regionalität und Menschlichkeit sind in der Medizin entscheidend."

Nachdem dem der, 2017 begonnene, südliche Erweiterungsbau mittlerweile abgeschlossen wurde, begannen nun die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt. Bei diesem handelt es sich um eine zweigeteilte Baumaßnahme mit dem Erweiterungsbau West und der anschließenden Sanierung des Nordbaus.

Personal und Patienten sollen profitieren: Klinikum bietet "Zimmer mit Wohlfühlcharakter".

Von den Veränderungen sollen sowohl Mitarbeiter als auch Patienten profitieren: "Hochmoderne Bettenstationen auf fünf Ebenen werden errichtet. 540 Betten wird es nach Abschluss des 2. Bauabschnitts im Klinikum geben und Zweibettzimmer werden in Zukunft Standard sein", heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums.

"Das Klinikum hat nun überall Zimmer mit Wohlfühlcharakter, dafür sorgen beispielsweise Heizdecken und die Panoramafenster mit Blick auf die Plassenburg", führt Geschäftsführerin Angermann die Neuerungen aus. Wege für Personal und Patienten würden durch die neuen Strukturen noch kürzer werden.

Die Fertigstellung des Neubaus sei für das Frühjahr 2024, die Gesamtfertigstellung in 2025 geplant. Der Spatenstich für die Arbeiten erfolgte im Jahr 2017.

