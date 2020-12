Christian Jttermann (32) aus Bocholt macht zwar erst im Sommer seinen Abschluss an der Fachschule fr Lebensmitteltechnik in Kulmbach , aber seine knftige Anstellung beim Weltmarktfhrer fr Kalbfleischherstellung in den Niederlanden hat er schon in Aussicht. Und auch Erik Mnch (25) aus Kitzingen - ebenfalls im zweiten und letzten Schuljahr an der Lemitec - bewirbt sich derzeit und hat beste Chancen, eine lukrative und verantwortungsvolle Position in der Lebensmittelindustrie zu bekommen.