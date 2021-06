Zwei weitere Coronavirus-Fälle sind an Fronleichnam und am Freitag im Landkreis Kulmbach bestätigt worden. Von den 30 derzeit nachweislich mit Covid-19 Infizierten sind zehn innerhalb der vergangenen sieben Tage positiv getestet worden. Damit sinkt der Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner auf 13,97.

Im Klinikum Kulmbach wird noch ein Covid-19-Patient stationär betreut. 79 Landkreisbürger befinden sich in Quarantäne. In den Teststrecken der Kulmbacher Abstrichstelle wurden am Donnerstag und Freitag 176 weitere Testungen durchgeführt.

23,11 Prozent vollständig geimpft

34 803 Männer und Frauen (48,63 Prozent) haben ihre erste, 16 537 (23,11 Prozent) auch schon ihre zweite Impfung erhalten.

In der jüngsten Sitzung des Bayerischen Kabinetts sind aufgrund der positiven Entwicklungen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie deutliche Lockerungen der bestehenden Beschränkungen beschlossen worden, die ab Montag gelten sollen.

Landrat Klaus Peter Söllner und der Leiter des Corona-Krisenstabs, Oliver Hempfling, schlossen sich gestern den Ausführungen von Ministerpräsident Markus Söder an. Dieser hatte betont: "Trotz der verkündeten Lockerungen, die einen großen Schritt in Richtung Normalität darstellen, ist die Pandemie noch nicht vorbei. Vorsicht und Umsicht sind nach wie vor der beste Ratgeber für unsere Gesellschaft, um uns zu schützen und immer mehr Freiheiten zu ermöglichen. Wachsamkeit und persönliches Verantwortungsbewusstsein bleiben zentrale Forderung."

Blick nach Lichtenfels

Im Landkreis Lichtenfels gab es am Freitag 73 nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Personen. Während aus Burgkunstadt zehn Infizierte gemeldet wurden, waren Weismain und Altenkunstadt coronafrei. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag bei 12,0.

Mittlerweile sind im Landkreis Lichtenfels 26 Schnelltestzentren zu unterschiedlichen Zeiten geöffnet. Details hierzu finden Interessierte online unter www.lkr-lif.de/schnelltest.

Rein statistisch sind 50,01 Prozent der Bevölkerung im Landkreis Lichtenfels einmal gegen Covid-19 geimpft, 21,3 Prozent genießen bereits den vollständigen Impfschutz.

Die Kronacher Zahlen

Im Landkreis Kronach waren gestern 85 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 54 davon sind in den vergangenen sieben Tagen positiv getestet worden. Das ergibt einen relativ hohen Inzidenzwert von 80,9.

Die Lage in Bayreuth

Die Inzidenz im Landkreis Bayreuth betrug am Freitag laut Robert-Koch-Institut 8,7 (Vortag: 14,5), für die Stadt Bayreuth lag der Wert bei 10,7 (9,4).

Insgesamt befinden sich im Raum Bayreuth 20 Personen mit Covid-19 in stationärer Behandlung. Die Impfquoten liegen bei 45,6 beziehungsweise 23,0 Prozent.

Voraussichtlich bis zum 28. Juni werden mangels Impfstoff in den Impfzentren und den Hausarztpraxen in Stadt und Landkreis Bayreuth keine Corona-Erstimpfungen mit dem Vakzin von Biontech vorgenommen werden können. Ausgeliefert werden bis dahin nur die für die notwendigen Zweitimpfungen erforderlichen Dosen. Auch Erstimpfungen mit den anderen zugelassenen Impfstoffen können in den Impfzentren zur Zeit nur in sehr geringem Umfang vorgenommen werden.

Ab Montag, 7. Juni, findet nach den Pfingstferien an allen Schularten und in allen Jahrgangsstufen in Stadt und Landkreis Bayreuth wieder Präsenzunterricht statt.