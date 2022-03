Die 7-Tage-Inzidenz bleibt im Landkreis Kulmbach auf hohem Niveau. Lag sie am Freitag bei 2359,0, so ist sie über das Wochenende sogar weiter leicht auf nun 2382,8 gestiegen.

317 neue Fälle

Wie aus dem Update zum Stand der Coronavirus-Infektionen und Schutzimpfungen im Landkreis Kulmbach hervorgeht, wurden am Wochenende weitere 317 Coronavirus-Fälle bestätigt. Von den aktuellen Fällen fallen 1702 in die letzten sieben Tage, so dass sich der 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner von nun 2382,8 ergibt. Aktuell sind insgesamt 1901 positive Fälle gemeldet.

Stationär betreut werden im Kulmbacher Klinikum 32 Patienten, wovon acht nicht im Landkreis Kulmbach wohnen. Drei Patienten liegen auf der Intensivstation.