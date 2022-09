Neue Pizzeria "Porta Via" in Himmelkron eröffnet - "durch einen blöden Zufall"

"Gemütlich eingerichtet" sei die neue Pizzeria in Himmelkron. Im ehemaligen Subway in der Kulmbacher Straße 5 hat gestern (13. September 2022) der neue Pizza-Laden "Porta Via" eröffnet. Es sei ein "Mittelding" aus Restaurant und Imbiss, "bei einem richtigen italienischen Restaurant kann ich größentechnisch nicht mithalten", schmunzelt Inhaberin Sarah Wollmetshäuser. 20 Sitzplätze gibt es im "Porta Via", im nächsten Jahr sei auch eine Außenbestuhlung geplant.

Himmelkron: Pizzeria mit kostenlosem Lieferdienst - das bietet "Porta Via"

Die Pizzeria sei eigentlich durch Zufall entstanden. "Ich habe vor zwei Jahren schon eine Pizzabude gekauft, das hat dann aber alles nicht geklappt. Ich bin erneut schwanger geworden, nochmal in Elternzeit gegangen und habe das erstmal auf Eis gelegt." Bis sie kürzlich den Tipp über eine Immobilie in Himmelkron erhielt. "Noch am selben Abend haben wir uns in besagtem Objekt ein Sandwich bestellt und nachgefragt. Dann ging alles sehr schnell", erklärt Wollmetshäuser. "Gestern war der erste Tag", erzählt die frisch gebackene Pizzeria-Inhaberin von der Eröffnung, die am Dienstag (13. September 2022) stattfand.

"Es war wahnsinnig viel zu tun und sehr stressig, aber auch sehr positiv. Wir haben viel Lob bekommen und es hat wirklich Spaß gemacht." Nun hat das "Porta Via" tagtäglich zwischen 16 Uhr und 22 Uhr geöffnet, "außerdem auch mittwochs zwischen 11 Uhr und 13 Uhr, vor allem für die ansässigen Firmen." Die Pizzen, Nudeln und Salate kann man sich ab 25 Euro in einem Umkreis von 10 Kilometern kostenlos liefern lassen. "Wir verwenden hochwertige Produkte, außerdem lege ich viel Wert auf Qualität", beschreibt Wollmetshäuser ihr Essen.

"Bei uns gibt es aber auch andere Sachen, die vielleicht nicht jeder hat." Neben den Klassikern wie der typischen Salami-Pizza biete das "Porta Via" auch eine seltene Spezialität aus Italien, nämlich frittierte Calzone mit Tomatensoße zum Dippen, an sowie auch vegane Pizza an. Wie fast überall in der Gastronomie sehe Wollmetshäuser sich derzeit jedoch noch vor eine große Herausforderung gestellt: "Was dringend noch fehlt, ist Personal. Im Moment müssen meine Geschwister und meine Tochter mithelfen, aber tatsächlich bräuchten wir noch zwei Leute, und zwar für alles. Als Springer zum Liefern, für den Service oder das Telefon - damit wäre schon wirklich viel geholfen."