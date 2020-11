Das Verhalten ist typisch Deutsch , sagt Stephan Josef Dick: Statt aus Fehlern zu lernen, wird in Unternehmen zu schnell kritisiert. "Die Mitarbeiter gehen dann in Abwehrhaltung." Langfristig münde so ein Führungsstil in Dauerstress, Burn-out, in Dienst nach Vorschrift. Dabei muss das nicht sein, sagt der Unternehmensberater aus dem Mainleuser Ortsteil Veitlahm, der zu diesem Thema zusammen mit seiner Frau und einer weiteren Autorin sogar ein Buch veröffentlicht hat.