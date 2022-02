Rugendorf vor 23 Minuten

Ukraine-Konflilkt

Ex-Rugendorfer in Ukraine:"Es gibt keinen Krieg"

Roman Konovalov lebte mit seiner Familie über viele Jahre in Rugendorf, ehe er 2020 in seine ostukrainische Heimat zurückkehren musste. In Mariupol hört er im Ukraine-Konflikt unweit der Frontlinie Geschützdonner. "Es ist beängstigend", sagt der 38-Jährige.