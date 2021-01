Das Bräuwerck in Neudrossenfeld hatte es schon vor Corona nicht leicht. Seit der Eröffnung 2014 schreibt die Brauerei-Gaststätte Verluste. Auch unter dem neuen Vorsitzenden der Drossenfelder BräuwerckAG, Dieter Bauernfeind. Der hat deshalb viele Änderungen angestoßen. "Wichtig war, dass wir den Service verbessert und so das Image aufpoliert haben. Viele Sachen sind früher schiefgegangen. Jetzt ist es uns gelungen, dass man über das Bräuwerck wieder positiv spricht." Seit Januar 2019 steht der 56-Jährige an der Spitze der Aktiengesellschaft.