"World Beer Awards" 2022: Fränkische Brauereien sahnen kräftig ab

Top-Platzierung für Bier aus Kulmbach - auch fränkisches Festbier aus Forchheim unter Siegern

Mit ihrem Mönchshof-Landbier hat die Kulmbacher Brauerei bei den renommierten World Beer Awards 2022 in London den ersten Platz in der Kategorie "World's best Dortmunder" (zu deutsch in etwa "weltweit bestes Dortmunder") gewonnen. Die Bezeichnung "Dortmunder" mag für ein fränkisches Bier vielleicht etwas seltsam erscheinen, geht aber auf die historischen Ursprünge dieser Biersorte in der Ruhrgebietsmetropole zurück.

Bei typischem Dortmunder Export, in vielen Teilen der Welt einfach "Dortmunder" genannt, handelt es sich um ein Bier mit kräftig-goldgelber Färbung. Was den Geschmack angeht, ist "Dortmunder" trotz des höheren Alkoholgehalts geschmacklich schwächer als ein Pilsener. In der Bitterkeit rangiert es irgendwo zwischen "Hellem" und Pilsener. Ansonsten verfügt es über die typischen Charakteristika eines untergärigen Lagerbiers.

Auch zwei andere fränkische Biere erreichten bei den World Beer Awards Top-Platzierungen und wurden mit Gold ausgezeichnet. So gewann das Anna-Festbier der Brauerei Greif aus Forchheim in der Kategorie "World's best seasonal Oktoberfestbier & Maerzen" (zu deutsch in etwa "weltweit bestes saisonales Oktoberfestbier & Märzen").

Außerdem holte die Brauerei Maisel & Friends aus Bayreuth mit ihrem Jeff's Bavarian Ale die Gold-Auszeichnung in der Kategorie "World's best hoppy wheat beer" (zu Deutsch in etwa "weltweit bestes hopfiges Weißbier").

