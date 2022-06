Die 17-jährge Kulmbacherin Elena Brandl vom Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium hatte schon eine kleine "Vorahnung", dass sie zu den Jahrgangsbesten gehören würde: "Ich habe die zurückliegenden Jahre viel gelernt. Ich war nicht immer Klassenbeste, aber ich war bei den Besten dabei, und dieses Ziel habe ich mir auch für das Abitur gesetzt." Mit einem Traumschnitt von 0,77 ist ihr das mehr als gelungen.

Die Freude über diese außergewöhnliche Leistung ist riesengroß: "Es ermöglicht mir, meine Zukunft so anzugehen, wie ich das möchte." Elena Brandl will sich für ein Medizinstudium bewerben; am liebsten in Erlangen, aber Würzberg oder Regensburg wären für sie auch in Ordnung.

Die Einser-Abiturienten liebt es, in der Natur zu sein, fotografiert gerne und liest sehr viel. Und natürlich trifft sie sich gerne mit ihren Freunden. Die Zeiten, in denen Einser-Schüler als Streber galten und bei anderen Schülern nicht unbedingt beliebt waren, sind längst vorbei. Elena Brandl: "Meine Freunde freuen sich auch mit mir."

Noch größer wurde die Freude bei Elena Brandl, als ihr Vater sie nach bestandener Führerschein-Prüfung mit der Nachricht überraschte, ihr ein Auto zu schenken.