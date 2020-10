Bianca Sollecito ist erleichtert - aus mehreren Gründen. Weil sie als Friseurmeisterin zwar Kontakt mit Corona-Infizierten hatte, aber sich nicht angesteckt hat. Dass ihr die Kunden die Treue gehalten haben, obwohl sie ihren Salon "Capelli Sollecito" in der Jahnstraße in Neuenmarkt schließen musste, während sie in Quarantäne war. Und weil sie jetzt mehr denn je von ihrem Hygienekonzept überzeugt ist, mit dem sie sich und ihre Kunden vor dem Virus schützen will.