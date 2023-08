Nach einem Wohnhausbrand im Kulmbacher Ortsteil Petzmannsberg in der Nacht auf Mittwoch (2. August 2023), bei dem zwei Menschen ums Leben kamen, veröffentlicht die Polizei Oberfranken nun erste Ermittlungsergebnisse.

Unter anderem wurde die Todesursache und die Identität der Verstorbenen geklärt, auch zur Brandursache gibt es Hinweise.

Update vom 08.08.2023: Nach Wohnhausbrand in Kulmbach - Polizei veröffentlicht erste Ermittlungsergebnisse

Zeugen hatten gegen 3 Uhr den Brand des Einfamilienhauses bemerkt und die Polizei sowie die Feuerwehr alarmiert. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte zwei Tote. Bei der rechtsmedizinischen Untersuchung konnte inzwischen ihre Identität geklärt werden. Es handelte sich um Hausbewohnerinnen, die aufgrund einer Rauchgasvergiftung starben.

Kulmbach: Nach Wohnhausbrand mit zwei Toten - erste Ermittlungsergebnisse der Polizei Die Polizei Oberfranken veröffentlicht erste Ermittlungsergebnisse zum Wohnhausbrand in Kulmbach.

"Aufgrund des massiven Zerstörungsgrades des Gebäudes gestaltet sich die Ursachenermittlung aufwendig und schwierig", so die Polizei.

Aktuelle Erkenntnisse der Kriminalpolizei Bayreuth und des Bayerischen Landeskriminalamtes deuten auf eine technische Brandursache hin, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen momentan nicht vor. Weitere labortechnische Untersuchungen erfolgen nun durch Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamtes.

Update vom 07.08.2023: "Erschütternd" - Kulmbacher Oberbürgermeister äußert sich zu Hausbrand mit zwei Toten

Kulmbachs Oberbürgermeister Ingo Lehmann wurde in dieser Nacht vom Stadtbrandmeister informiert und eilte mit seiner Frau sofort zum Hausbrand, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Im Gespräch mit inFranken.de berichtet er, wie er den dortigen Feuerwehreinsatz miterlebt hat und zeigt sich betroffen. Er kannte eine der beiden Toten laut eigener Aussage "sehr gut".

"Der Stadtbrandmeister hat mich um 3.40 Uhr kontaktiert", erläutert Lehmann. Da er nicht weit weg vom Brandort wohne, sei er "umgehend" zum brennenden Haus geeilt. "Die Feuerwehr hat den Brand ganz massiv bekämpft", zwei Drehleitern seien im Einsatz gewesen. Sogar Bäume haben gefällt werden müssen. Viele Feuerwehren aus der Umgebung - insgesamt über 130 Kräfte - seien im Einsatz gewesen. "Respekt, das hat mich sehr bewegt", so der OB. "Kurz vor 6 Uhr sind meine Frau und ich zurückgegangen, da waren immer noch Löscharbeiten im Gange."

Laut Landratsamt handele es sich bei den zwei Toten um eine Mitarbeiterin und eine ehemalige leitende Beschäftigte des Hauses. Der Oberbürgermeister habe eine der beiden Frauen aufgrund einer früheren Zusammenarbeit im Stadtrat "sehr gut" gekannt. "Sowas ist erschütternd." Es werde einen Nachruf des Stadtrats geben, doch die nächste Sitzung finde erst im September statt, erklärt Lehmann.

Auf Anfrage von inFranken.de bezüglich der Brandursache gab eine Sprecherin der Polizei Oberfranken am Montag (7. August 2023) keine Informationen heraus. Die Auswertung laufe noch, heißt es. Lehmann sei von vielen Menschen auf den Brand angesprochen worden: "Die Menschen sind sehr betroffen. Wenn man am Haus vorbeifährt, sieht man viele Kerzen vor der Tür aufgestellt."

Update vom 03.08.2023: Mutter und Tochter in brennendem Haus gefunden – Landratsamt trauert um Mitarbeiterin und ehemalige Beschäftigte

Um wen es sich bei den zwei Toten handelt, habe abschließend noch nicht geklärt werden können, die Obduktion sei noch nicht abgeschlossen. Zunächst war es unklar, um wen es sich bei den zwei Toten handelte, doch laut dem Landratsamt sei die Identität nun geklärt. Es habe sich um eine Mitarbeiterin und deren Mutter, eine ehemalige leitende Beschäftigte des Hauses, gehandelt, wie die Behörde mitteilt.

"Maßlose Betroffenheit herrscht, weil viele der Beschäftigten beide kannten", erläutert ein Sprecher des Landratsamtes Kulmbach gegenüber inFranken.de. "Beide waren hochgeschätzte Mitarbeiterinnen des Hauses. Die Stimmung ist maßlos gedrückt, viele der Mitarbeiter können nicht verstehen, was da passiert ist. Es ist eine ganz, ganz düstere Situation, mit der momentan viele Mitarbeiter auch zu kämpfen haben."

Der Dachstuhl des Wohnhauses habe beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen gestanden, Mutter und Tochter hätten "trotz intensivster Bemühungen" nicht mehr gerettet werden können, heißt es in einem Nachruf des Landratsamtes.

Die Tochter sei eine "extrem beliebte Kollegin" gewesen, die auch für das Verfassen von Gedichten bekannt gewesen sei. Ihre Mutter, eine ehemalige leitende Beschäftigte im Landratsamt, sei ebenfalls sehr beliebt gewesen.

Brandursache noch unklar – Polizei äußert sich

"Unsere Gedanken sind bei ihren Angehörigen und Freunden. Ihnen gehört unser tief empfundenes Mitgefühl", so das Landratsamt in der Mitteilung.

Der für den Mittwoch (2. August 2023) geplante Bierfest-Besuch der Beschäftigten des Landratsamtes war aus gegebenem Anlass abgesagt worden, heißt es.

Auf Anfrage von inFranken.de gab die Polizei Oberfranken noch keine Informationen bezüglich der Identität der Toten heraus. Auch die Brandursache sei noch nicht geklärt, eine erneute Brandortbegehung finde am Donnerstag (3. August 2023) statt.

Update vom 02.08.2023, 12 Uhr: Zwei Tote bei Feuer in Einfamilienhaus gefunden - Obduktion noch nicht abgeschlossen

Die Obduktion dauere noch an, so die Polizeisprecherin. "Die Ermittlungen laufen noch", erläutert sie weiter. Mehrere Feuerwehren waren beim Wohnhausbrand in Kulmbach im Einsatz, erklärt Kreisbrandrat Thomas Hoffmann im Gespräch mit inFranken.de: Die Feuerwehren Kulmbach, Mainleus, Untersteinach, Kupferberg, alle Ortsteilfeuerwehren der Stadt Kulmbach und weitere Einsatzkräfte seien bei den Löscharbeiten beteiligt gewesen.

Das Einsatzstichwort lautete demnach: "Gebäudebrand mit Personen in Gefahr." Die betroffenen Kräfte, die die toten Personen fanden, seien während des Einsatzes durch die Notfallseelsorge der Feuerwehr betreut worden.

Diese Betreuung werde auch nach Beendigung des Einsatzes weitergeführt. Die Löscharbeiten zogen sich laut Feuerwehr bis in den Mittwochvormittag - beziehungsweise Mittwochmittag - hinein. Vor wenigen Monaten hatte sich auch in Pleinfeld ein Wohnhausbrand ereignet, bei dem ebenfalls ein Mensch starb.

Erstmeldung vom 02.08.2023: Wohnhaus in Flammen - zwei Personen kommen bei Brand ums Leben

Laut der Polizei hatten Zeugen kurz nach 3 Uhr in der Nacht auf Mittwoch (2. August 2023) Flammen aus einem Haus im Kulmbacher Ortsteil Petzmannsberg aufsteigen sehen. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannte der Dachstuhl bereits lichterloh. Durch ihr schnelles Eingreifen konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Die Löscharbeiten dauerten noch bis in den Vormittag an.

Im Haus wurden zwei Personen tot aufgefunden, deren Identität aktuell noch nicht zweifelsfrei geklärt ist, heißt es. Der entstandene Sachschaden werde derzeit auf rund 300.000 Euro geschätzt. Neben circa 130 Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren seien Angehörige des Rettungsdienstes und des THW am Einsatz beteiligt gewesen.

Die Kriminalpolizei Bayreuth habe vor Ort die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache aufgenommen.

