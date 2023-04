Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus am Ostermontag (10. April 2023) im mittelfränkischen Pleinfeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) ist nach ersten Erkenntnissen ein Mann in den Flammen umgekommen. Wie ein Sprecher der Polizei Mittelfranken auf inFranken.de-Nachfrage bestätigte, gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei dem Toten um den männlichen Hausbewohner handelt.

Allerdings sei der Körper durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Erste Untersuchungen hätten lediglich ergeben, dass die Leiche männlichen Geschlecht sei.

Leichenfund nach Wohnhausbrand in Pleinfeld - Bewohnerin bringt sich in Sicherheit

Nachbarn hatten gegen 12 Uhr den Brand in der Sudetenstraße in Pleinfeld gemeldet. Das von zwei Personen bewohnte Gebäude stand beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren in Vollbrand.

Nachdem die Bewohnerin das Zweifamilienhaus noch rechtzeitig verlassen konnte und mit leichten Verletzungen davon gekommen war, fanden die Rettungskräfte im Erdgeschoss des Hauses eine männliche Leiche.

Das Gebäude brannte trotz der Bemühungen von insgesamt 150 Einsatzkräften komplett aus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 400.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst der Polizei Mittelfranken war für die ersten Untersuchungen zur Brandursache zuständig, die derzeit noch unklar ist. Die Ermittlungen übernimmt nun die Kriminalpolizei Ansbach.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Für den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist es die zweite schlimme Nachricht an diesem Ostermontag: Am Nachmittag ist es auf der B2 bei Ellingen zu einem schweren Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen.

