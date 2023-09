Eine Einbruchsserie in Kulmbach setzt sich fort, wie die Polizeiinspektion Kulmbach mitteilte. Von Mittwoch (30. August 2023) bis Donnerstag (31. August 2023) kam es in Kulmbach, nördlich der Bundesstraße 289, zu drei Einbrüchen. Es wurde bereits berichtet. Ein weiterer Einbruch in Petzmannsberg kam jetzt hinzu.

Von Mittwoch bis Donnerstag, vermutlich tagsüber, machten sich Einbrecher an drei Wohnhäusern in Burghaig, Pörbitsch und Petzmannsberg zu schaffen. Die Polizei startete bereits einen Zeugenaufruf.

Serie setzt sich fort: Neuer Einbruch in Kulmbacher Norden

Jetzt entdeckte ein weiterer Bürger in Petzmannsberg seinen Einbruchsschaden. Sein Nachbar, selbst Opfer des Falles „Am Gartenfeld“, hatte ihn darauf hingewiesen. Die Täter hatten sein Küchenfenster aufgehebelt und waren so in das Haus gelangt. Die Diebe stahlen dort einen Armreif im Wert von 4000 Euro.

Wenn Sie ebenfalls Opfer eines Einbruchs geworden sind oder Hinweise zu den Taten geben können, melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer: 0921/5060.

Das Polizeipräsidium Oberfranken rät: Schützen Sie Ihr Heim gegen Einbrüche. Nutzen Sie das Angebot der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Oberfranken. Wertvolle Tipps zum Einbruchsschutz finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de.

Vorschaubild: © Symbolfoto: beeboys / Adobe Stock