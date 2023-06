Schwerer Unfall im Kreis Kulmbach: Auf der Kreisstraße von Kasendorf nach Zultenberg ist eine 22-jährige Kulmbacherin am Dienstag (27. Juni 2023) nach rechts in das Bankett abgekommen. Dort kollidierte sie zuerst mit einem Leitpfosten, dann mit einem Kirschbaum und kam schließlich in dem angrenzenden Feld zum Stehen.

Aufgrund der Unfallschäden musste die Fahrerin durch die vereinten Kräfte der Feuerwehren aus Azendorf, Thurnau, Zultenberg und Kasendorf aus ihrem zerstörten Auto befreit werden. Dabei kam auch schweres Rettungsgerät, wie ein Rettungsspreizer, zum Einsatz. Die schwerverletze Fahrerin wurde anschließend in das Klinikum Kulmbach eingeliefert. An ihrem Wagen entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 20000 Euro.