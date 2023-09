Schlangenlinienfahrer auf der A70 im Kreis Kulmbach gestoppt: Am Donnerstagnachmittag (7. September 2023) sind mehrere Mitteilungen über einen Schlangenlinienfahrer auf der A9 und weiter auf der A70 in Fahrtrichtung Bamberg bei der Polizei Bayreuth eingegangen.

Ein Auto mit Zulassung aus dem Main-Taunus-Kreis konnte schließlich von einer Streife der Verkehrspolizei Bayreuth gestoppt und am Autohof Thurnau kontrolliert werden. Auch hier bemerkten die Beamten die unsichere Fahrweise, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth berichtet.

Auto in Schlangenlinien auf der A70 unterwegs: Handy war schuld

Der Grund dafür war schnell ermittelt: Der 36-jährige Fahrer aus Hessen tippte fortwährend auf seinem Handy und war dadurch extrem abgelenkt. Es kam aber zu keinem Unfall. Obwohl in die Polizei auf die gefährliche Situation hinwies, habe sich der Mann unbelehrbar verhalten und stritt den Verstoß ab. Trotzdem erwartet ihn nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

