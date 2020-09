Bier, das auf der Zunge zergeht

Schon mal ein Döschen Bier gegessen? Die Pralinenmanufaktur Esther in Grafendobrach sorgt seit einigen Jahren dafür, dass Bier genüsslich auf der Zunge zergeht. Ein Bierbrand und Hopfenextrakt sorgen für eine angenehme Würze in der Trüffelmasse, die an ein süßes Weißbier erinnern lässt. "Mein Vater hatte einst die Idee für eine Praline , die aus der heimlichen Hauptstadt des Bieres kommt, wir haben das Rezept noch weiter ausgebaut", erklärt Peter-Alexander Pelz, Inhaber der kleinen aber feinen Confiserie. Der Bier-Trüffel sei auch einer der Topseller über das ganze Jahr, für Touristen ein ideales Mitbringsel. "Manche bestellen die Trüffel dann später auch online noch nach." Als kleinen Gag gibt es die Bierpralinen auch einzeln in kleine Bierdöschen aus Pappe verpackt, das komme besonders bei Feiern gut an.