Der Machtkampf in der Baugenossenschaft Kulmbach geht in eine neue Runde. Nachdem Vorstand Udo Petzoldt Ende November eine Vertreterversammlung herbeigefhrt hatte, bei der der Aufsichtsrat um weitere Mitglieder aufgestockt wurde, beginnt Aufsichtsratsvorsitzende Inge Aures nun, juristisch dagegen vorzugehen. In einem mehrseitigen Schreiben der Rechtsanwlte Schmidt, Hammon, Stbinger und Kollegen, das unserer Zeitung vorliegt, wird ausfhrlich begrndet, warum aus Sicht der Juristen die Vertreterversammlung nicht satzungsgerecht einberufen wurde und somit auch deren Beschlsse nichtig sind.