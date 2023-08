Biergeschichtsweg Kulmbach - Reise durch die Jahre des Biers

Mit einem geschätzten durchschnittlichen Pro-Kopf-Konsum von etwa 125 Litern pro Jahr liegt Bayern im Bundesdurchschnitt weit oben. Insbesondere das einheimische Bier erfreut sich in Bayern großer Beliebtheit. Trinkst du nicht nur gerne Bier, sondern interessierst dich auch für seine Geschichte, ist der Biergeschichtsweg in Kulmbach ein Muss. Hier kannst du überraschende und interessante Fakten über das beliebte Getränk sammeln.

Eine Tour durch Kulmbach: Der Biergeschichtsweg

Beim Biergeschichtsweg handelt es sich um einen Rundweg durch Kulmbach. Er ist insgesamt 6 Kilometer lang. Für den Rundweg allein solltest du etwa 2 Stunden einplanen. Startpunkt ist der Festplatz am Schwedensteig. Hier kannst du kostenlos parken. Vom Ausgang des Parkplatzes aus solltest du das Denkmal "Mälzerei-Darrhaube" sehen können. Du läufst den Weg am Denkmal entlang. Dieser führt dich in Richtung der Kulmbacher Stadthalle. Du umrundest die Halle von links, bevor du durch die Kulmbacher Innenstadt zum Rathaus und in die Obere Stadt gelangst. Über viele Treppen lenkt dich der ausgeschilderte Fußweg hin zur Plassenburg. Alternativ kannst du auch den Shuttle-Service hinauf zur Burg nutzen. Dieser fährt im 30-Minuten-Takt.

Von der Festungsbergstraße aus schlängelt sich der Weg in Serpentinen weiter hinauf. Hast du den unteren Hof der Plassenburg erreicht, kannst du das Rondell auf der rechten Seite nutzen, um einen schönen Ausblick über Kulmbach zu genießen. Den Hof kannst du durch einen Torbogen wieder verlassen. Du solltest jetzt an der Rückseite der Burg angekommen sein. Von hier aus geht es bergab bis zur Straße "Grünwehr", wo dich die Kulmbacher Kommunbräu erwartet. Der Straße an der Brauerei folgst du weiter bis zum Freibad. Auf einem Wehr kannst du den Weißen Main überqueren. Von da aus läufst du entlang der Schrebergärten am Ufer.

Mehrere Brücken erwarten dich auf deinem weiteren Weg. Nach der letzten biegst du scharf rechts in ein Wohngebiet ab. Du bist jetzt in der Hofer Straße. Hier befindet sich das ehemalige Mönchshof Brauhaus mit Bayerischem Brauereimuseum. Der Rückweg lässt sich bewältigen, indem du den Main auf der Hoferstraße überquerst. Von da aus biegst du links in die Straße "Grünwehr" ein. Den Ausgangspunkt, den Festplatz, solltest du nun schon sehen.

Planung deiner persönlichen Tour

Entlang der Tour findest du drei verschiedene Brauereien. Darunter die Gläserne Museumsbrauerei-Bayerisches Brauereimuseum, die Kulmbacher Brauerei AG und das Kulmbacher Kommunbräu. Auf der Route liegen außerdem der Biergarten Kommunbräu und der Mönchshof Bräuhaus Biergarten. Um möglichst viel bei der Tour zu lernen und mitzunehmen, solltest du einen Besuch des Brauereimuseums einplanen. Der Eintritt kostet dich als Erwachsene*r 11 Euro, der ermäßigte Preis liegt bei 7 Euro. Von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen ist das Brauereimuseum von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Möchtest du darüber hinaus die anderen möglichen Kultur- und Freizeitangebote auf dem Weg nutzen, wie beispielsweise die Plassenburg, solltest du entsprechend mehr Zeit einplanen. Grundsätzlich lädt die Tour dazu ein, sie individuell zu gestalten. Die zahlreichen Brauereien, das Brauereimuseum und die Biergärten ermöglichen es dir, in die Geschichte des Bieres einzutauchen. Möchtest du nur wandern gehen, kannst du den Rundweg natürlich auch einfach so laufen.

Hier noch einmal die wichtigsten Daten zusammengefasst:

Start- und Ausgangspunkt (Rundweg): Festplatz am Schwedensteig

(Rundweg): Festplatz am Schwedensteig Parkplatz : am Festplatz kostenlos vorhanden

: am Festplatz kostenlos vorhanden Kosten : keine

: keine Öffnungszeiten : durchgehend geöffnet

: durchgehend geöffnet Dauer des Rundwegs: etwa 2 Stunden

Fazit

Auf dem Kulmbacher Biergeschichtsweg kannst du Biergeschichte hautnah erleben und dabei in der Natur unterwegs sein. Für die vielseitigen Kultur- und Freizeitangebote auf dem Weg solltest du nach Möglichkeit etwas mehr Zeit einplanen. So bietet sich beispielsweise ein Besuch im Brauereimuseum oder in der Plassenburg an.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / carolineandrade