Ukraine, Charkiw: Der zentrale Platz liegt nach dem Beschuss des Rathauses in Trümmern. Russische Granaten beschossen am Dienstag zivile Ziele in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw, während ein über 60 Kilometer langer Konvoi von russsischen Militärfahrzeugen auf die Hauptstadt Kiew zurollt. Foto: Pavel Dorogoy/AP/dpa