Kulmbach vor 57 Minuten

Ekel-Attacken

Anwohnerinnen in Kulmbachs Oberer Stadt haben die Nase voll von Ekel-Attacken Feiernden

Es hat nichts genutzt - das ist die Bilanz, die Hannelore Christ und Karin Wolfrum ziehen. Nach der lauen Nacht am vergangenen Freitagabend haben sich, obwohl die Stadt am Marktplatz ein Dixie-Klo aufgestellt hatte, wieder Feierlustige in den Gässchen, an den Häusern, an den Garagentoren erleichtert.