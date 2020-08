Andreasbrunnen Stadtsteinach: Der Sockel wird jetzt trockengelegt

In kompakter Besetzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses tagte am Montag der Stadtsteinacher Stadtrat wegen kurzfristig notwendiger Maßnahmen. Umgehend begonnen werden muss die Sanierung des Andreasbrunnens gegenüber der Polizei und die des Marterls an der Bundesstraße 303 an der Einmündung zur Kläranlage.