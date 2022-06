Wie die Autobahn-GmbH des Bundes mitteilt, wird am Sonntag (26.06.2022) der Streckenabschnitt von der Anschlussstellen Kulmbach/Neudrossenfeld bis Thurnau-Ost in Richtung Bamberg zeitweilig gesperrt. In der Zeit von etwa 5.30 Uhr bis circa 8 Uhr werden akute Fahrbahnschäden behoben.

Diese Maßnahme ist nötig, um die derzeitige Baustellenverkehrsführung zur Verlegung der A70 aus dem Rutschhangbereich beheben zu können. Verkehrsteilnehmer, die in Fahrrichtung Bamberg unterwegs sind, werden an der Anschlussstelle Kulmbach/Neudrossenfeld über die Bedarfsumleitung U 60 zur Anschlussstelle Thurnau-Ost geführt.

Für auftretende Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH des Bundes alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Vorschaubild: © Ralf Welz (Symboldbild)