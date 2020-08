70-Prozent-Gutscheine: Spartaner sind sauer

Wie nicht anders zu erwarten war - mit dem Spartan Race in Kulmbach wird es heuer nichts mehr. Nach der Verschiebung von Juni auf Mitte Oktober hat der Veranstalter nun auch den Ausweichtermin abgeblasen. Die Corona-Beschrnkungen machten eine Durchfhrung in der geplanten Art unmglich heit es. "Es wre ein Volksfest geworden, wir hatten mit 4500 Sportlern und noch einmal so vielen Zuschauern auf dem EKU-Platz gerechnet", sagt Christian Stephan von der ausrichtenden Mnchner Eventagentur "Plan B". Einen selbigen haben die Macher schon - neuer Termin ist nun der 11. bis 13. Juni 2021.