VHS Kronach: Frische Räume und moderne Technik statt Großbaustelle

Heidi Beyerle freut sich schon riesig auf ihre erste Übungsstunde. Seit 35 Jahren gibt sie für die Volkshochschule (VHS) Kurse in autogenem Training. Immer wieder mal hat der Ort hierfür gewechselt. Nun steht aber die Rückkehr ins Herz der VHS an. "Die Kursteilnehmer sind schon alle gespannt", stellt Beyerle fest. Denn endlich kann der Übungsbetrieb in den Räumen der generalsanierten Volkshochschule beginnen.