Am Montagabend (28. März 2022) wurde ein Mann aus Kronach-Friesen als vermisst gemeldet. Die Polizei konnte zunächst einen Unglücksfall nicht ausschließen. Nun die traurige Gewissheit: Der 39-Jährige wurde tot aufgefunden, wie die Polizei am Montag (4. April 2022) mitteilte.

Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach dem Mann gesucht. Am 1. April wurde schließlich das Fahrzeug des Vermissten in einem Waldstück gefunden. Darin befand sich der Leichnam des Mannes.

39-jähriger Vermisster tot aufgefunden

Hinweise auf Fremdverschulden ergaben sich laut Polizei keine.