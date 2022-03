Am Montagabend (28. März 2022) wurde Michael Czerwenka aus Kronach-Friesen als vermisst gemeldet. Wie die Kronacher Polizei mitteilte, wurde er zuletzt bei Feierabend an seiner Arbeitsstelle in Kronach gesehen, seither fehlt jedoch jede Spur von dem 39-Jährigen.

Die Polizei schließt einen Unglücksfall nicht aus und wendet sich daher an die Öffentlichkeit.

39-Jähriger aus Kronach vermisst

Der Vermisste wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 172 Zentimeter groß

ca. 115 Kilogramm

Brillenträger

dunkelblonde, kurze Haare

blaugraue Augen

großes Muttermal an der rechten Schläfe

Der 39-Jährige sei vermutlich mit seinem Auto unterwegs, ein brauner Toyota Land Cruiser mit Kennzeichen KC-MC83. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 entgegen.