"Gerade kommt der siebte Verkehrsunfall heute rein - ein Auffahrunfall in der Güterstraße", sagt Alexander Doppel, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Kronach , beim Telefonat am Dienstag gegen 10 Uhr. Bei allen Verkehrsunfällen , die sich seit dem Wintereinbruch in den frühen Morgenstunden ereignet haben, sei es bei Sachschäden geblieben. "Wir haben zum Glück keine Personenschäden", sagt Doppel erleichtert. Die Fahrzeuge seien entweder von der Fahrbahn abgekommen oder auf ein anderes Fahrzeug gerutscht.