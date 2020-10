Der FC Unter-/Oberrodach hat in der Kreisklasse 4 mit einem deutlichen Auswärtserfolg beim Tabellenzweiten SG Gundelsdorf/Reitsch überrascht. Da der FC Wallenfels sein Heimspiel gegen den FC Mitwitz II ebenso klar gewann, ist er nun auf den Relegationsplatz 2 vorgerückt. Derweil hat der SV Gifting gegen die SG Kleintettau II/Buchbach leichtes Spiel und hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf sechs Punkte ausgebaut.

Im Tabellenkeller mussten neben der Kleintettauer und der Mitwitzer "Zweiten" auch der FC Burggrub und der TSV Tettau Niederlagen einstecken. Einen Heimsieg verpasste der TSV Windheim, der eine 3:0-Pausenführung in letzter Minute noch aus der Hand gab.

Kreisklasse 4

TSV Wilhelmsthal - SG Rothenkirchen/P. 3:0 (2:0)

In den ersten Minuten tasteten sich die Mannschaften ab, ohne Gefahr zu entwickeln. In der 30. Minute startete Schlee einen Sololauf durch das gesamte Mittelfeld und flankte den Ball mustergültig in den Rothenkirchener Strafraum. Adam lauerte am langen Pfosten und erzielte in Gerd-Müller-Manier das 1:0. Nur kurze Zeit später nutzte die Heimelf das Momentum und Müller erhöhte per Kopf auf 2:0.

Die zweite Halbzeit begann mit einem kleinen Aufbäumen der Gäste, Wilhelmsthal schien mit den Gedanken noch in der Kabine zu sein. Die Gäste kamen immer wieder gefährlich vor das Gehäuse, doch die Angriffe wurden mit viel Geschick und etwas Glück entschärft. Die Partie flachte nun wieder ab. Wilhelmsthal besann sich wieder auf seine Stärken und trug nun einen Angriff nach dem anderen vor. Kurz vor Schluss netzte Geßlein einen Eckball mit der Hacke zum 3:0 ein. Dem starken Gästetorwart Hammerschmidt war es zu verdanken, dass das Ergebnis nicht höher ausfiel. mb Schiedsrichter: Gunter Ruck / Tore: 1:0 Adam (30.), 2:0 Müller (32.), 3:0 Geßlein (80.).

FC Wallenfels - FC Mitwitz II 6:2 (1:1)

Erst in der Schlussphase schraubte der FC Wallenfels das Ergebnis in standesgemäße Höhe, nachdem er lange Zeit Chancenwucher in höchstem Maße betrieb und mit vier Aluminiumtreffern auch Pech hatte. Der FC übernahm von Beginn an das Kommando und blieb bis zum Schluss klar tonangebend. Rr verlor jedoch nach der Führung durch einen Foulelfmeter etwas die Konzentration und geriet nach zwei schnell vorgetragenen Angriffen sogar vorübergehend in Rückstand.Allerdings bewies er Moral und holte sich die Führung durch ein Eigentor und einen weiteren Strafstoß wieder zurück. Nachdem der Gäste-Spielführer Ari die Ampelkarte sah, brach der FCM zusammen und kassierte in den Schlussminuten noch drei weitere Gegentreffer. gs Schiedsrichter: Uwe Dietrich / Tore: 1:0 F. Schlee (Foulelfmeter/24.), 1:1 Ari (35.), 1:2 S. Müller (55.), 2:2 (Eigentor/61.), 3:2 F. Schlee (Foulelfmeter/65.), 4:2 Herrmann (84.), 5:2 Hofmann (86.), 6:2 Mi. Zeitler (89.). SG Nordhalben - FC Burggrub 4:2 (1:0)

Zu Beginn im Kirchweihspiel leisteten sich beide Teams zu viele Abspielfehler im Spielaufbau. Mohler besorgte die SGN-Führung nach einem berechtigten Foulelfmeter. Die Burggruber standen in der Defensive sicher und ließen keine großen Torchancen zu. Sven Brand tauchte zweimal alleine vor dem Gästekeeper auf, doch dieser war nicht zu überwinden.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde Thiel zweimal mustergültig bedient und erhöhte mit seinem Doppelschlag zum scheinbar beruhigenden 3:0. Nun bestimmten die nie aufsteckenden Gäste und verkürzten binnen fünf Minuten mit sehenswerten Treffern zum 3:2. Das Spiel hatte es nun in sich. Burggrub agierte meist mit langen Bällen und war stets sehr gefährlich. Die junge Heimelf nahm diesen offenen Schlagabtausch mit großen Selbstbewusstsein an, und in der Schlussphase verwertete der gut aufspielende Braunersreuther einen Abpraller aus 14 Metern eiskalt zum verdienten 4:2. ww Schiedsrichter: Harald Welsch / Tore: 1:0 Mohler (Foulelfmeter/13.), 2:0 Thiel (47.), 3:0 Thiel (57.), 3:1 Zäther (62.), 3:2 Huber (67.), 4:2 Braunersreuther (89.). SG Gundelsdorf/R. - FC U'/Oberrodach 2:5 (2:2)

Von Beginn an entwickelte sich eine schnelle und ruppige Partie, in der die Gäste immer etwas mehr Spielanteile hatten. Aber Bastian Renk schob in der 15. Minute zum 1:0 ein. Doch die Heimmannschaft kam einfach nicht richtig ins Spiel, so erzielte Tiehle den verdienten Ausgleich (29.) und Erhardt die 1:2-Führung der Rodacher (34.). Die Heimelf schöpfte aber nochmal Hoffnung, als Drews nach schönem Zusammenspiel aus der Drehung mit links ins lange Eck zum 2:2 einschoss (40.).

Nach der Pause wollten es die Hausherren besser machen. Dies gelang aber nach zwei fatalen Fehlern in Mittelfeld und Abwehr nicht, so dass wiederum Erhardt das 2:3 erzielte. Danach wurde es bei der SG katastrophal, und es ging nichts mehr zusammen. Rodach machte und wollte mehr. Erhardt erzielte das 4:2 und Wimmer das 5:2 zum verdienten Auswärtssieg. tb Schiedsrichter: Josef Jahreis / Tore: 1:0 Renk (15.), 1:1 Thiele (29.), 1:2 Erhardt (34.), 2:2 Drews (40.), 2:3 Erhardt (47.), 2:4 Erhardt (65.), 2:5 Wimmer (72.).

SV Gifting - SG Kleintettau II/B. 5:0 (3:0)

Der Tabellenführer feierte einen ungefährdeten Erfolg gegen faire Gäste, die im gesamten Spiel keine nennenswerte Torchance hatten. Auch ohne die Zapf-Brüder übernahmen die Hausherren von Beginn an die Initiative. Den Torreigen eröffnete Zwosta: Per Flachschuss ließ er dem besten Gästeakteur, Torwart Fröba, keine Abwehrchance, nachdem dieser vorher noch per Fußabwehr geklärt hatte (13.). Keine vier Minuten später erhöhte Julian Neder auf 2:0. Nach energischem Nachsetzen von Sebastian Neder und dessen Hereingabe musste er nur noch ins leere Tor einschieben. Der selbe Spieler erhöhte nach erneuten Zuspiel von Sebastian Neder auf 3:0 (38.).

Im zweiten Abschnitt dominierte Gifting weiterhin. Scholz erhöhte nach Doppelpass mit Sebastian Neder auf 4:0 (63.). Sebastian Neder krönte dann seine gute Leistung mit dem 5:0, als er eine Kopfballstafette mit Zwosta vollendete (69.). jr Schiedsrichter: Nico Nitsche Nico / Tore: 1:0 Zwosta (13.), 2:0 J. Neder (17.), 3:0 J. Neder (38.), 4:0 Scholz (63.), 5:0 S. Neder (69.). TSV Windheim - FC Wacker Haig 3:3 (3:0)

Nach einer klaren 3:0-Halbzeitführung verspielte der TSV in der zweiten Hälfte den möglichen Heimsieg. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und Schülein schob nach gutem Zuspiel von Rebhan überlegt zum 1:0 ein. Danach hätte Windheim bei weiteren Großchancen den Vorsprung ausbauen müssen, ehe Rebhan auf 2:0 erhöhte. Mit einem sicher verwandelten Handelfmeter gelang ihm der 3:0-Pausenstand, der für Haig sogar noch schmeichelhaft war.

Haig übernahm - auch durch zwei verletzungsbedingte heimische Wechsel - immer mehr die Initiative. Vor allem der Ausfall von Marcel Fehn machte sich bemerkbar. Günther verkürzte schnell auf 3:1. Die Gäste hatten nun die Spielkontrolle, während es der TSV versäumte, bei gefährlichen Kontern für die Entscheidung zu sorgen. Als Bär durch einen zweifelhaften Foulelfmeter den Anschluss besorgte, wurde die Schlussphase für die Fehn-Jungs zur Abwehrschlacht. Schließlich raubte Kestel mit einem Freistoß zum 3:3 in der Nachspielzeit den Gastgebern den fast schon sicher geglaubten Sieg. oc Schiedsrichter: Sven Pircher / Tore: 1:0 Schülein (1.), 2:0 Rebhan (25.), 3:0 Rebhan (Handelfmeter/32.), 3:1 Günther (53.), 3:2 Bär (Foulelfmeter/72.).

SV Steinwiesen - TSV Tettau 3:0 (1:0)

Steinwiesen setzte sich letztlich verdient mit 3:0 gegen stark kämpfende Gäste durch. In der ersten Halbzeit war die Heimelf zwar spielerisch überlegen, dennoch blieben Großchancen Mangelware. Das einzige Tor resultierte aus einer Standardsituation, bei der Stefan Simon abstaubte.

Auch die zweite Halbzeit war eine zähe Angelegenheit, bei der es nach einem Kopfball in der 60. Minute fast zum Ausgleich gekommen wäre. In der Schlussphase machte Steinwiesen den Sieg durch zwei weitere Treffer klar. Beim zweiten Tor musste Hoderlein nach einem Solo und anschließendem Querpass von Hollendonner nur noch einschieben. Wiedel stellte den Endstand durch eine direkt verwandelte Ecke her. jh Schiedsrichter: Gerd Hildner / Tore: 1:0 S. Simon (19.), 2:0 Hoderlein (84.), 3:0 Wiedel (87.). FC Hirschfeld - SCR Steinbach am Wald 0:0

Schiedsrichter: Andreas Ebert.