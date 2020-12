Bis Mittwochnachmittag hat Roland Funk gehofft, dass das Schlimmste überstanden ist. Dann erreichten ihn die Ergebnisse der jüngsten Reihentestung im Seniorenzentrum Rodachtal in Marktrodach. Das Laborergebnis verheißt an Weihnachten nichts Gutes für den Geschäftsführer des Sozialdienstes des Arbeiter-Samariter-Bunds : 20 Bewohner sind mittlerweile positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Zwölf Mitarbeiter sind weiterhin in Quarantäne . "Wer hat bloß dieses Drehbuch für 2020 geschrieben?", fragt sich Roland Funk. Es sei an Dramatik nicht mehr zu überbieten.