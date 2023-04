Das Staatliche Bauamt Bamberg führt in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Markt Marktrodach und dem Zweckverband „Rodacher Gruppe“ umfangreiche Bauarbeiten an der B 173 im Bereich von Marktrodach durch. Wie das Bauamt mitteilt, tritt die Vollsperrung aufgrund organisatorischer Maßnahmen entgegen der bisherigen Planung nicht bereits am kommenden Montag, 24. April, sondern erst am Donnerstag, 27. April, in Kraft.

Wie das Landratsamt Kronach erklärt, wirkt sich diese kleine Verschiebung auf den ÖPNV und damit auf die Schülerbeförderung dahingehend aus, dass die Busse in diesem Bereich noch bis einschließlich Mittwoch nach bisherigem Fahrplan verkehren werden. Ab Donnerstag, 27. April, gelten dann sogenannte „Baustellenfahrpläne“, die bereits jetzt auf der Homepage des Landkreises unter https://www.landkreis-kronach.de/wirtschaft-und-verkehr/mobilitaet-oepnv/fahrplaene-bus-und-bahn/ eingesehen werden können. Betroffen sind die Linien 9, 91, 92, 93 und 94.

In zahlreichen Abstimmungsgesprächen hat die Mobilitätszentrale versucht, die Auswirkungen auf den ÖPNV und damit auch auf die Schülerbeförderung so gering wie möglich zu halten. Allerdings wird um Verständnis gebeten, dass angesichts der Dimension der Baumaßnahme und deren Folgen Einschränkungen unvermeidbar sind. Wie die Mobilitätszentrale mitteilt, ist aktuell nicht abschätzbar, wie hoch das Verkehrsaufkommen auf den Umleitungsstrecken und damit die Auswirkungen auf den ÖPNV sowie auf die Schülerbeförderung tatsächlich sein werden.

Trotz zahlreicher Unwägbarkeiten haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mobilitätszentrale planerisch alles unternommen, um einen verlässlichen und damit stabilen Fahrplan zu erstellen. Dies bedingt allerdings vorgezogene Abfahrtzeiten in den frühen Morgenstunden, damit die Schülerinnen und Schüler möglichst pünktlich ihre Schulen erreichen. Um die Rückfahrt ins Rodachtal nach der sechsten Stunde zu gewährleisten, muss zudem aufgrund längerer Fahr- und damit Umlaufzeiten der Busse auf eine Rückfahrtmöglichkeit nach der fünften Stunde verzichtet werden.

Zwei zusätzliche Busse sollen zwar dabei helfen, das Angebot des ÖPNV im betroffenen Bereich weitestgehend aufrechtzuerhalten, allerdings kann voraussichtlich für die Dauer der Bauarbeiten die feste Linien-Verbindung über Wallenfels nach Bad Steben vorerst nicht bedient werden. Über eine Rufbusanfrage besteht jedoch die Möglichkeit, zur Taktlinie nach Steinwiesen und von dort aus mit dem Bus weiter nach Nordhalben und Bad Steben zu kommen.

Sowohl das Staatliche Bauamt, die Marktgemeinde Marktrodach als auch das Landratsamt bitten grundsätzlich darum, die Baustelle möglichst weiträumig zu umfahren.

Vorschaubild: © Ralf Welz/inFranken.de (Symbolbild)