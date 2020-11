Wer Andreas Bauer (52) und Detlef Dawel (52) tief in die Augen schaut, erkennt schnell: In den vergangenen Monaten sind ihnen nicht nur Steine, sondern regelrechte Felsbrocken vom Herzen gefallen. Sie sind wieder daheim bei ihrer zweiten "Familie". Das war 2019 nicht zu erwarten. Da schien sich ihre berufliche Heimat, die Firma Loewe, in Rauch aufzulsen. Dann kam die Kehrtwende. Ein Neustart mit neuem Besitzer. Loewe nimmt wieder Fahrt auf. Doch bei aller Freude : Ein Steinchen muss noch aus dem Weg gerumt werden.