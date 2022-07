Feuerwehreinsatz im Landkreis Kronach: Die oberfränkische Polizei hat am Montagmorgen (11. Juli 2022) kurz nach 6 Uhr vor einem Brand gewarnt, der in einer Lagerhalle in Küps ausgebrochen war. Das betroffene Gebäude liegt im Industriegebiet in der Weinbergstraße.

Zeitweise kam es zu einer starken Rauchentwicklung, wie das Polizeipräsidium Oberfranken meldete. Anwohner des Gebiets wurden daher dazu aufgefordert, die Fenster ihrer Häuser und Wohnungen geschlossen zu halten, um sich zu schützen. Inzwischen konnte der Brand aber gelöscht und die Warnung aufgehoben werden.

