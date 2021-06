Nach großem Brand : Besitzerin eröffnet beliebtes Wildberg-Café wieder

"Es ist alles weg gewesen", erklärt Inhaberin Stefanie Traut inFranken.de. Als Pächterin habe sie 2011 das Wildberg-Café auf dem Hof aufgebaut, 2020 ist es dann, wie auch der Rest des Hofes "vollständig abgebrannt". Nur durch die große Unterstützung aus ihrem Umfeld sei es ihr jetzt möglich gewesen das Café wiederzueröffnen. "Mir haben ganz viele Menschen Kraft gegeben und mich mit lieben Gesten und Worten unterstützt", erklärt sie. So habe sie beispielsweise direkt nach dem Brand von Gästen Geschirr geschenkt bekommen. Das habe ihr gezeigt, dass die Menschen wollen, dass es weitergeht mit dem Café.

Nach Brand im letzten Jahr: Wildberg-Café im Kreis Kronach wieder geöffnet

Auch den Bauwagen, den sie für das neue Café umgebaut hat, hat sie geschenkt bekommen. "Das war mal ein Hühnerstall", erklärt Traut. Gemeinsam mit vielen Helfern habe sie den Bauwagen bis auf das Metallgestell zurückgebaut, entrostet und komplett neu aufgebaut. So gebe es jetzt im Café Sitzplätze für etwa acht bis zehn Gäste und auf der angebauten Terrasse finden 20-30 Besucher Platz. Außerdem habe Traut mit ihren Helfern auch in der Wiese vor der Terrasse noch einige Sitzplätze geschaffen. Mit dem Endergebnis ist die Besitzerin sehr zufrieden: "Es ist wirklich sehr schön geworden."

Wie schon im früheren Café backt Stefanie Traut all ihre angebotenen Kuchen selbst. Wie viele das sind, sei wetterabhängig. Absoluter Verkaufsschlager sei ihr Käsekuchen. "Den lieben die Leute", erklärt sie. Außer ihren Kuchen gibt es im Wildberg-Café auch Kaffee-Variationen und kleine Brotzeiten. Zusätzlich zum Normalbetrieb können außerhalb der Öffnungszeiten in Trauts Café auch kleine Familienfeiern veranstaltet werden. Feste bis mit bis zu zehn Gästen seien im Wagen kein Problem.

Wiedereröffnung: Neues Wildberg-Café in ehemaligem Hühnerstall eröffnet

Die Resonanz seit der Wiedereröffnung Mitte Juni sei durchweg positiv. Die Gäste seien sehr aufmerksam gewesen und hätten Stefanie Traut teilweise Geschenke, Blumen und Karten mitgebracht. "Sie waren wirklich sehr empathisch", sagt sie. Hieran zeige sich auch der Stellenwert des Cafés in der Region. Dass sie so viel von den Menschen zurückbekommt, bedeute der Café-Besitzerin viel. Trotz der vielen Arbeit blickt sie zuversichtlich in die Zukunft des Cafés in Kronach: "Jetzt kann alles nur gut werden."

Bei schlechtem Wetter veröffentlicht Stefanie Traut Neuigkeiten zu den Öffnungszeiten auf der Internetseite oder auf der Facebook-Seite ihres Cafés. Dort können Gäste auch genauere Informationen zur veränderten Parksituation nachlesen.

