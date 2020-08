Der Wildberghof ist nun zum dritten Mal abgebrannt, ist Miriam Hanuschke fassungslos. Die junge Frau ist vor kurzem nach München gezogen. Jedes Wochenende fährt sie aber nach Hause, um am Wildberg zusammen mit der Pächterin Stefanie Traut das Wildbergcafé zu betreiben. In den letzten Jahren hat sich der Wildberg nicht zuletzt durch deren Engagement zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt.

Beide haben viel Herzblut in das Café investiert. Am Samstag habe man am Wildberg noch eine Taufe gefeiert, erzählt Miriam Hanuschke. In zwei Wochen sollte eine Hochzeit stattfinden. "Für mich ist das alles wie ein schlechter Film!", versucht sie ihre Gefühle zu beschreiben. "Es ist heftig, dramatisch und sehr traurig", so der Tettauer Bürgermeister Peter Ebertsch. Der Wildberg sei eine absolute Bereicherung für den Markt Tettau gewesen, sagt er. Um zumindest den materiellen Schaden etwas zu regulieren und die Betroffenen mit Soforthilfen zu unterstützen, habe der Markt Tettau ein Spendenkonto eingerichtet. Er hoffe für die verletzten Personen, darunter ist auch der Besitzer des Wildbergs, dass sie schnell genesen. Allen Betroffenen wünscht er viel Kraft für die kommende Zeit. Und er hoffe auch, dass der "Wildberg" wieder neu auflebt.

Vom einsamen Wirtshaus über die "Landkommune" zum beliebten Ausflugsziel

"Der Wildberg liegt ¼ Stunde oberhalb von Thettau auf dem Berge an der Saalfelder Grenze. Es ist hier nichts als ein Wirtshaus ,Zum Silbernen Fisch' mit einem Brau- und Malzhause, dann ein Nebenhaus...", so heißt es in der Chronik. Der auf 702 Höhenmetern befindliche Wildberg lag in früheren Jahrhunderten an der alten Heer- und Handelsstraße von Leipzig nach Nürnberg und diente als Logierhaus. Das Anwesen lag bis zur Grenzöffnung fast unberührt im Grenzbereich von Ost und West. Den Wildberg kaufe im Jahre 1852 Georg Ehrlicher aus Effelter/Thüringen. Im Jahre 1905 erwarb das Anwesen der Kaufmann und Gastwirt in Liebschütz, Bernhard Fritz. Zwei Jahre später brannte der Hof ab. Nach dem Ersten Weltkrieg wechselte das Anwesen öfter den Besitzer.

Im Jahre 1976 beschlossen schließlich die jetzigen Besitzer, Dietrich und Angelika Schütze von Frankfurt nach Tettau zu ziehen, um dort direkt an der Grenze einen Hof zu kaufen und eine Form der alternativen ökologischen Landwirtschaft aufzubauen. Zusammen mit vier Freunden gründete man die "Landkommune", um fernab veralteter Weltanschauungen ein neues Lebenskonzept zu erproben. Die Gemeinschaft gründet eine ökologisch-dynamische Landwirtschaft, baute Getreide an, hielt Schweine, Kühe und Hühner. Der Hof am Wildberg wurde auch zu einem Ort, der Querdenker und Künstler anzog.

Die Schützes sind auch Eigentümer von einem Teil des originalen historischen Lutherweges, der durch das Areal rund um den Wildberg führt. Dietrich Schütze hat alles daran gesetzt, dass dieser Weg auch genutzt werden kann. Seit rund sieben Jahren gab es auch das Café Wildberg. Die Pächterin Stefanie Traut und ihr Team machten somit das Anwesend zu einem beliebten Ausflugsziel.

Spendenkonto eingerichtet:

Bürgermeister Peter Ebertsch hat ein Spendenkonto bei der Sparkasse Kronach-Kulmbach unter der IBAN DE95 7715 0000 0901 7791 55 eingerichtet.