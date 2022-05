Die Polizei sucht aktuell nach einem 82-jährigen Mann, der nach einem Familienbesuch in Kronach nicht mehr zu Hause ankam. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den verschwundenen Senior zu finden.

Lothar Gnadt war bis Montagvormittag (23. Mai 2022) bei Verwandten in Kronach zu Besuch. Gegen 11 Uhr setzte ihn sein Bruder am Bahnhof in Kronach ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 82-Jährige sein Reisegepäck, einen kleinen Koffer, bei sich.

Polizei sucht nach 82-Jährigem: Mann zuletzt in Kronach gesehen

Von Kronach aus sollte er mit dem Zug zurück nach Stade in Niedersachsen fahren. Mit welchem Zug er fahren wollte, ist allerdings nicht bekannt.

Bisher kam Lothar Gnadt aber nicht zu Hause an. Später wurde festgestellt, dass er seinen Geldbeutel in Kronach vergessen hatte. Der Vermisste dürfte zwar kein Bargeld, aber eine gültige Rückfahrkarte haben, vermutet die Polizei.

Der 82-Jährige wird folgendermaßen beschrieben:

Er ist etwa 1,68 Meter groß;

er hat laut Polizei eine untersetzte Figur und wiegt etwa 100 Kilogramm;

er hat weiße, kurze Haare;

er spricht Hochdeutsch mit einem norddeutschen Dialekt;

er war zuletzt mit einer hellen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet, zudem trug er schwarze Lederschuhe;

er hat einen kleinen Koffer bei sich.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizeiinspektion Kronach unter der Telefonnummer 09261/5030 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

