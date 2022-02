Bei ihrer konstituierenden Sitzung haben die Mitglieder des IHK-Gremiums Kronach einstimmig Hans Rebhan, Finanzberatung Bonnfinanz in Küps, wieder zu ihrem Vorsitzenden gewählt. "Als IHK-Gremium sind und bleiben wir ein wichtiger Taktgeber für die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Kronach. Viele Entwicklungen, das Innovationszentrum Kronach, der Studiengang Zukunftsdesign, der Campus für Innovationskultur und nicht zuletzt der Lucas-Cranach-Campus, sind aus dem IHK-Gremium hervorgegangen. Daran wollen wir weiterarbeiten, auch wenn die Lage alles andere als einfach ist", formulierte Rebhan sein Ziel. Insbesondere die Themen Digitalisierung und Fachkräfte sollen auch in Zukunft im Mittelpunkt der Gremiumsarbeit stehen.

Wie die IHK für Oberfranken Bayreuth mitteilt, wählte das IHK-Gremium Sibylle Fugmann (Sibylle Fugmann Personalberatung, Knellendorf), Eva Vetter (Autohaus Vetter GmbH & Co KG, Pressig), Dr. Markus Weber (Hans Weber Maschinenfabrik GmbH, Kronach) sowie Nikolaus Wiegand (WiegandGlas Holding GmbH, Steinbach a. Wald) als Stellvertreter von Hans Rebhan. Bei der Wahl der fünf Vollversammlungsmitglieder entfiel das Votum in der Wahlgruppe Industrie auf Carletta Heinz (Heinz-Glas GmbH & Co. KGaA, Tettau) und Mario Münch (M. Münch Elektrotechnik Verwaltungs GmbH, Weißenbrunn) und in der Wahlgruppe Handel/Tourismus auf Barbara Detsch (Landgasthof Detsch, Stockheim). Die Wahlgruppe Dienstleistungen wird auch künftig neben Hans Rebhan durch Sibylle Fugmann vertreten.

Geleitet wurde die Wahl vom Justiziar der IHK, Stefan Cordes. Die Sitzung fand aufgrund der Corona-Lage hybrid und unter 3G-Bedingungen im Zeughaussaal der Festung Rosenberg statt. In einem ersten Schritt hatten die rund 3.400 wahlberechtigten Unternehmen aus Stadt und Landkreis Kronach im Januar die 30 Mitglieder des IHK-Gremiums Kronach gewählt. Die insgesamt 85 Mitglieder der IHK-Vollversammlung wählen schließlich im April das neue IHK-Präsidium.

Dunkle Wolken über der Wirtschaft im Landkreis

"So dunkle Wolken, wie gerade jetzt über der Wirtschaft im Landkreis Kronach hängen, habe ich in meinen dreizehn Jahren als Gremiumsvorsitzender noch nicht erlebt", so Rebhan nach seiner Wiederwahl. Viele Branchen seien unter Druck geraten, gerade durch die Corona-Pandemie, doch Sorge bereitet ihm vor allem die Situation im Verarbeitenden Gewerbe der Region. "Schon in den letzten beiden Jahren wurden in der Industrie in Oberfranken über 7.000 Arbeitsplätze abgebaut und aktuell sind Industriebetriebe im Norden und im Süden des Landkreises in Schwierigkeiten, nicht zuletzt wegen der explodierenden Energiepreise."

Der Transformationsprozess in der Industrie habe schon vor der Pandemie begonnen, "doch dann kam Corona, dann die Lieferkettenproblematik und schließlich kamen die hohen Energiepreise mit einer Verfünffachung des Gaspreises, der bei energieintensiven Unternehmen eine brutale Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit hat", so Rebhan. Das treffe Kronach als industriestarke Region in besonderer Weise. "Es betrifft am Ende aber nicht nur einzelne Betriebe der Glasindustrie, sondern wirkt sich nachfolgend auch auf alle anderen Unternehmen im Frankenwald aus", fürchtet der Gremiumsvorsitzende und endet mit einem Appell: "Unsere Stärke war und ist der Zusammenhalt im Landkreis Kronach. Wir müssen mit einer Stimme sprechen. Wir müssen für unsere Region und deren wirtschaftliche Überlebensfähigkeit kämpfen."

Eine verantwortungsvolle Aufgabe

Wolfram Brehm, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK für Oberfranken Bayreuth, hatte zu Beginn die wichtigsten Ergebnisse der Wahl skizziert und den Mitgliedern zu ihrer Wahl gratuliert, vor allem den 13 neuen Gremiumsmitgliedern. "Sie vertreten in den kommenden fünf Jahren gemeinsam die Interessen von rund 3.400 Unternehmen und Gewerbetreibenden aus dem Landkreis Kronach. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe", so Brehm. Vor allem die Mischung aus etablierten und jungen sowie großen und kleinen Unternehmen aus allen Branchen mache die Mitarbeit im IHK-Gremium spannend, ergänzte Hans Rebhan, der sich besonders über den hohen Anteil weiblicher Gremiumsmitglieder erfreut zeigte.

In der IHK für Oberfranken Bayreuth engagieren sich rund 3.000 Unternehmerinnen und Unternehmer oder leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ehrenamtlich in den Gremien, der Vollversammlung, den Fachausschüssen oder im Prüfungswesen der Beruflichen Bildung. 270 davon in den acht IHK-Gremien vor Ort.