Überschwemmung am Real-Markt in Kronach: Die Freiwillige Feuerwehr Kronach wurde am Donnerstag (4. Februar 2021) zu einem Einsatz am Real-Markt gerufen. Die Rodach hatte dort den Verladebereich des Markts überschwemmt. Die Feuerwehr war mit insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort.

Kurz nach 9 Uhr informierte die Stadtverwaltung die Feuerwehr über die Überschwemmung, erläutert der Kronacher Feuerwehr-Kommandant Christian Büttner inFranken.de. Daraufhin rückten 16 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen zum Real-Markt in der Weißenbrunnerstraße aus. Nach etwa vier Stunden wurden einige Einsatzkräfte abgelöst, sodass insgesamt 22 Feuerwehrleute an der Aktion beteiligt waren.

Verladebereich des Real-Markts in Kronach überflutet

Grund für die Überschwemmung war das Hochwasser der Rodach, die nicht weit vom Real-Markt über die Ufer getreten war. In den Markt selbst war laut Kommandant Büttner kein Wasser eingedrungen. Die Überflutung beschränkte sich auf den Verladebereich des Markts. Hier befinden sich allerdings die elektrischen Anlagen, beispielsweise für die Müllpresse.

Bei Ankunft der Feuerwehr war bereits ein Privatunternehmen vor Ort, das versuchte, das Wasser abzupumpen. Aufgrund der großen Menge musste die Feuerwehr aber eingreifen, um das Wasser zurück in den Fluss zu pumpen. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, sodass die Feuerwehr kurz nach 13 Uhr noch immer am Einsatzort war.

Am selben Tag war die Feuerwehr auch am Kinderhort im Einsatz. Dort hatte die Haßlach Wasser in das Gebäude gedrückt.

Hochwasser in Franken: In der Ortschaft Unsleben im Landkreis Rhön-Grabfeld herrscht aktuell die Hochwassermeldestufe 2. Einige Straßen im näheren Umkreis sind noch überflutet. "Die Lage ist angespannt", sagt Bürgermeister Gottwald.