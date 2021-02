Anhaltender Regen und Schneeschmelze ließen in den vergangenen Tagen die Pegel vieler Bäche und Flüsse ansteigen. In der Ortschaft Unsleben (Lkr. Rhön-Grabfeld) war am Donnerstag (04.02.2021) die Hochwassermeldestufe 2 erreicht. Die Hochwasserschutztore wurden in der Gemeinde schon geschlossen, dennoch sind im Umkreis auch einige Straßen überflutet. Foto: NEWS5/Merzbach

