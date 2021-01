Das hätten sich Marco und Silvia Krebs im Herbst 2019 auch nicht träumen lassen, dass sie als Prinzenpaar der Kroniche Fousanaocht gleich zwei Amtszeiten durchregieren würden - ganz ohne Neuwahl. Dass sie als Prinz Marco I. und Prinzessin Silvia I. auch in der Session 2020/21 die Kronacher Narren anführen dürfen, ist ein närrischer Nebeneffekt der derzeitigen Pandemie. Doch damit nicht genug! Anstatt mit ihrem Gefolge von Auftritt zu Auftritt zu ziehen und frohe Stimmung zu verbreiten grüßen sie in diesen Tagen digital aus den Bildschirmen des närrischen Volkes.

"Kroniche Fousanaocht Dehamm" ist die närrische Antwort aus der Kreisstadt auf die Kontaktbeschränkungen und den damit verbundenen Ausfall aller närrischen Veranstaltungen in diesem Jahr. Wer trotz oder gerade wegen der tristen Stimmung in diesen Tagen nicht auf sein alljährliches Paket an Narretei verzichten möchte, kann die Kronacher Narren zu sich ins Wohnzimmer einladen, zur Fousanaocht dehamm!

Die Kroniche Fousanaocht 1964 e.V. bietet allen Interessierten ein Fousanaochtspaket an, das das Herz des Narren höher schlagen lässt: Jeder Besteller bekommt ein leicht zuzubereitendes Fousanaochts-Gala-Menü, eine originelle Verkleidung für die Feier auf dem heimischen Sofa und natürlich den exklusiven Corona-Orden (als Pin) geliefert.

Damit aber auch richtig Schwung und Fousanaochtsstimmung in die Bude kommt, erhält jeder Erwerber eines "Kroniche-Fousanaocht-dehamm"-Paketes als kostenlose Zugabe eine DVD mit Ausschnitten aus den Büttenabenden der letzten Jahre. Zusätzlich packen die Narren in jede 11. Bestellung noch einen Bierkrug der Kroniche Fousanaocht.

Zum Preis von 19,64 Euro kann das Paket per E-Mail an bestellung@kroniche-fousanaocht.de vorbestellt werden. Eile ist geboten, denn die Auflage ist limitiert! "Wenn weg, dann weg!", bringt es Sitzungspräsident Thomas Auer auf den Punkt und freut sich zusammen mit seinem Präsidium auf großen Zuspruch zu der Aktion.

Die Auslieferung der Pakete im Stadtgebiet von Kronach (inklusive der Stadtteile) erfolgt in der Zeit vom 5. bis 7. Februar 2021. Bestellungen von außerhalb können am 6. und 7. Februar jeweils von 10 bis 16 Uhr beim Kanzler der Fousanaocht, Stefan Wicklein, Amtsgerichtsstraße 29, 96317 Kronach, abgeholt werden. Bestellschluss für das Fousanaochtspaket ist der 25. Januar 2021.

"Wir freuen uns, dass wir auf diesem Weg auch in dieser Session Stimmung, Frohsinn und gute Laune zu den Fans der Fousanaocht bringen können", so das Kronacher Prinzenpaar Marco und Silvia, und beide fügen hinzu: "Lassen wir uns nicht den Spaß und die gute Laune nehmen und genießen wir einige frohe Stunden - gemeinsam bei der Kroniche Fousanaocht dehamm!"