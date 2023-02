Durch den wieder einsetzenden Schneefall vom Wochenende und die damit verbundene Gefahr von Eis und Glätte kommt es auch im Straßenverkehr wieder zu möglichen Beeinträchtigungen. Von einem nicht alltäglichen Fall berichtete jetzt die Polizeiinspektion Kronach.

Gegen 10 Uhr morgens am Montag, dem 27. Februar 2023, war eine 51-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg in der "Industriestraße" unterwegs. Als ein blauer Lkw an ihr vorbeifuhr, löste sich von dessen Planenaufbau eine Eisplatte, die daraufhin herunterfiel und die Dame am Kopf traf.

Eisplatte trifft Frau (51) in Kronach am Kopf

Der Lkw-Fahrer, der ohne Anhänger unterwegs war, hielt nach dem Vorfall nicht an, sondern fuhr einfach weiter. Glücklicherweise wurde die 51-Jährige nur leicht verletzt und konnte sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung begeben.

