Am Dienstagabend (19. Juli 2022) gegen 21.30 Uhr ist es in Knellendorf im Landkreis Kronach zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Laut der Polizeiinspektion Kronach bog eine 29-jährige Autofahrerin von der B85 in die Straße "Am Zinshof" ab, "schaffte“ die darauffolgende Linkskurve aber nicht und fuhr ins Bankett.

Frau fährt in Knellendorf mit Auto gegen Felsbrocken

Allerdings lagen an dieser Stelle zwei große Felsbrocken, auf die sie frontal auffuhr. Dabei verschob sich ein Felsbrocken und das Fahrzeug setzte sich schließlich darauf fest.

Die 29-jährige Unfallverursacherin wurde nicht verletzt, jedoch entstand an ihrem Pkw ein Totalschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. An der Fahrbahn entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Schaden.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von circa 1,8 Promille, weshalb ihr Führerschein sichergestellt wurde und die Kronacherin nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet.

Vorschaubild: © pixabay/StockSnap