Die seit einer Woche vermisste 14-Jährige aus Weißenbrunn im Kreis Kronach konnte heute (17. Mai) gegen Abend gefunden werden.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, wurde sie in einem Hotel in Frankfurt gefunden.

14-jährige Vermisste aus Weißenbrunn in Frankfurt gefunden

Angehörige hatten die 14-Jährige am Montag vergangener Woche als vermisst gemeldet, nachdem sie vermutlich am Vorabend das elterliche Anwesen in Weißenbrunn verlassen hatte. Die Kronacher Polizei fahndete umgehend mit Unterstützung von Suchhunden und einem Polizeihubschrauber nach der Jugendlichen.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen gelang es Kriminalbeamten aus Coburg die Vermisste in der Nähe von Frankfurt zu lokalisieren. Polizeibeamte konnten sie dort am Montag in einem Hotel im Beisein eines 20-Jährigen wohlbehalten aufgreifen und in die Heimat zurückbringen.

Die Oberfränkische Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung.

Im Landkreis Bamberg wird aktuell ein 14-Jähriger gesucht.