Am Montagmorgen ist es auf der Kreisstraße 16 zwischen Steinwiesen und Tschirn im Kreis Kronach zu einem schweren Autounfall gekommen. Zwei Autos waren laut ersten Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken frontal zusammengestoßen.

Laut der Polizei wurden Personen in beiden Fahrzeugen eingeklemmt und dabei schwerst verletzt. Am Unfallort war ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der verletzte Autoinsassen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum brachte.

Die Unfallursache ist bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt derzeit, wie es zu dem schweren Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kommen konnte.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

