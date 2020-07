Freddy erkundet Bayern: Nymphensittich aus Oberfranken fliegt bis nach Niederbayern

Groß war die Freude bei Günther Horn, als er seinen Freddy wieder in der Hand hielt. Und auch das Tier zeigte seine Freude, in dem es seinen Kopf nach unten streckte, um gekrault zu werden. So stand für Horn fest: Es muss sein Freddy sein. Und auch in seinem Vogelkäfig wurde er mit großem Gezwitscher willkommen geheißen. Froh sind alle, dass Freddy wieder im Landkreis Kronach angekommen ist.

Der glücklichen Wiedervereinigung ging eine lange Suche voraus. Günther Horns Nymphensittich war im April entflogen und seitdem verschwunden. Die Hoffnung aufgegeben, dass sein Vogel zurückkehren würde, hat Horn aber nie. Sodass er dann online eine Suchanzeige aufgab und so Freddy wieder finden wollte. Und er hatte Glück: Er stieß auf eine Anzeige, in der ein Mann aus Stallwang (Landkreis Straubing-Bogen) in Niederbayern von einem Nymphensittich berichtete, den er in einem nahe gelegenen Ort gefunden hatte. Horn erkannte auf den Bildern seinen Freddy: "Ein Vogel hat ein Gesicht wie ein Mensch, den erkenne ich einfach wieder." Zumal er ihn gemeinsam mit seiner Frau von Hand großgezogen hatte. Sogar Sprechen haben sie ihm beigebracht. "Du bist ein Guter", sagte Freddy fast minütlich.