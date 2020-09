Eltern fiebern mit: Sport im Landkreis Kronach wieder mit Zuschauern

Es war zwar "nur" ein Jugendspiel der Kronach Royals, doch die Freude bei den Eltern war gro. "Es ist schn, den Jungs und Mdels wieder zuschauen zu knnen", meinte eine Mutter am Rande des ersten Saisonspiels 2020 in Erlangen. Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand wurde dafr klaglos in Kauf genommen. Dass sie ihrem Sohn am Samstag berhaupt zujubeln konnte, war keine Selbstverstndlichkeit. Noch einen Tag vorher htte sie nicht zum Spiel auf die Sportanlage gedurft, obwohl sie ihr Kind die rund 100 Kilometer nach Mittelfranken kutschieren musste.