Bei Waldarbeiten in Wallenfels ist ein 56-Jähriger nach einem Unfall im Krankenhaus gestorben.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken befanden sich der Mann und sein 19 Jahre alter Sohn am Samstag (02. September 2023) gegen 14 Uhr zur Beseitigung von Sturmschäden in einem Waldstück. Bei den Arbeiten geriet der abgestellte Traktor ins Rutschen und drohte, die Böschung hinabzurollen. Dies wollte der 56-Jähre verhindern, wobei der Traktor jedoch umkippte. Der Mann wurde dabei von dem montierten Frontlader eingeklemmt und musste mit einem Rettungshubschrauber geborgen und in ein Krankenhaus geflogen werden.

Unfall bei Beseitigung von Sturmschäden: Mann stirbt im Krankenhaus an schweren Verletzungen

Noch am selben Abend starb der Mann an seinen schweren Verletzungen.

Vorschaubild: © Hans/pixabay/Matthias Balk/dpa/Symbolbild/Collage: inFranken.de